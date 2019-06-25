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Российский депутат напугал полицейских гранатой 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
21-летний депутат Слободской городской думы Николай Дубравин бросил муляж гранаты под ноги полицейским. Об этом сообщает портал Newsler.ru.
По данным издания, депутат таким образом хотел проверить смелость сотрудников полиции. «Удалось ли 21-летнему Николаю Николаевичу обследовать полицейское исподнее, достоверно установить не удалось», — говорится в материале.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса России «Посягательство на жизнь сотрудника полиции», которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Депутат известен своими так называемыми социальными экспериментами. В январе он опубликовал в сети видео того, как попрошайничает у кировских водителей. Он стоял на коленях с протянутой рукой на одной из автобусных остановок. В том же месяце появилось видео, на котором молодой политик за волосы тащил девушку в свою машину.
В интервью порталу «Свойкировский.рф» Дубравин, отвечая на критику подобных действий, отметил, что в свободное время имеет право делать, что хочет. «У нас нет рабочего графика!» — добавил он.
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Комментарии13
Происшествия , Видео , Николай Дубравин
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