Смертельное столкновение истребителей попало на видео

На записи, сделанной очевидцами, видно, как один из самолетов взорвался после столкновения и рухнул вниз.

Еще один ролик опубликовало видеоагентство Ruptly.

Ранее сообщалось, что два истребителя Eurofighter военно-воздушных сил Германии столкнулись в воздухе на севере страны.

Крушение произошло в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в районе озера Мюриц. Один пилот погиб, другой выжил. Представители ВВС Германии сообщили, что столкновение произошло во время учебного полета. Причины трагедии выясняются.