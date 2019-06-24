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Смертельное столкновение истребителей попало на видео 

Рамблер 1 час назад
Столкновение двух истребителей Eurofighter военно-воздушных сил Германии попало на видео.
Два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе
На записи, сделанной очевидцами, видно, как один из самолетов взорвался после столкновения и рухнул вниз.
Еще один ролик опубликовало видеоагентство Ruptly.
Ранее сообщалось, что два истребителя Eurofighter военно-воздушных сил Германии столкнулись в воздухе на севере страны.
Крушение произошло в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в районе озера Мюриц. Один пилот погиб, другой выжил. Представители ВВС Германии сообщили, что столкновение произошло во время учебного полета. Причины трагедии выясняются.
Происшествия , Армия , Видео , Германия
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