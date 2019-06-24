Бросай все, поехали: взрыв на арсенале вызвал эвакуацию 45-тысячной Арыси

Чрезвычайное происшествие в городе Арысь на юге Казахстана . Причиной стал пожар на складе боеприпасов. Осколки снарядов разлетались на расстояние до 15 километров, пробивали крыши домов, калечили людей. За медицинской помощью обратились около пятидесяти человек. Один человек погиб.

Солдаты эвакуируют раненых, помогают женщинам и детям погрузиться в машины.

Мощный взрыв заставил в прямом смысле содрогнуться маленький город Арысь на юге Казахстана. Столб из огня и дыма высотой больше ста метров поднялся над местной воинской частью. Осколки разлетались на несколько километров.

По железной дороге в сторону от жилых домов, за которыми гремят взрывы, бегут дети — сильно испуганные, босиком, одни, без родителей. Одни убежали сами, других вывезли в соседние города на безопасное расстояние. Фотографий детей сейчас десятки, по ним своих детей разыскивают родители.

"Там люди в шоке. Все вышли на дорогу. У меня пятеро детей. Я не знаю, где они", — сокрушается женщина.

Нервы не выдерживали и у некоторых солдат.

"Если я не выживу, — произносит один из солдат, — родители, я вас люблю!"

Власти Туркестанской области Казахстана намерены эвакуировать весь город с населением 45 тысяч человек — взрывы не прекратятся еще несколько дней.

"Бросай все, поехали", — призывают не зевать друг друга жители города.

Тех, кто покидает город, вывозят на автобусах, размещают в школах, спортзалах в соседних городах и селах. Пока ситуация не нормализуется, отменены тринадцать поездов, которые шли через Арысь, в том числе Уфа — Ташкент и Алма-Ата — Саратов.

Президент Казахстана дал указание немедленно принять меры по ликвидации последствий ЧП, оказать помощь пострадавшим, а также установить причину взрывов. Следует отметить, что за последние 10 лет подобные ЧП в Арыси происходят уже в четвертый раз.