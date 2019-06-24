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Самый разыскиваемый мафиози сбежал из тюрьмы 

Газета.Ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Один из боссов итальянской мафии Рокко Морабито, который был в списке самых разыскиваемых преступников в стране, сбежал из тюрьмы в Уругвае, сообщает ТАСС.
По данным полиции Уругвая, Морабито и трем другим преступникам удалось сбежать через крышу. Они пробрались в одну из квартир в соседнем здании, где украли у хозяйки деньги, но не нанесли женщине вреда.
Полиция в настоящее время ведет из поиски.
Сам Морабито, который был задержан в Уругвае в 2017 году, в ближайшие месяцы должен был быть экстрадирован в Италию по обвинению в торговле наркотиками.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Уругвай
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