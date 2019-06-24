Таксист изнасиловал пассажира, а после потребовал оплатить за бензин

Москве задержали таксиста, которого подозревают в изнасиловании пассажира.

Как сообщает портал Baza, инцидент произошел в минувшие выходные. Молодой человек отдыхал в одном из столичных ночных клубов, а потом под утро вызвал такси, чтобы поехать домой.

По данным портала, во время поездки водитель начал угрожать пассажиру, затем отвез его в нелюдное место и изнасиловал. После этого таксист отвез молодого человека домой, а по приезду потребовал у него деньги за потраченное в пути топливо. Пострадавший вызвал полицию, а водителя задержали.

Напомним, несколько дней назад в подмосковной Коломне таксист пригрозил изнасиловать пассажира, а затем «съесть», если тот не заплатит за проезд сверх установленной суммы. Он требовал с молодого человека дополнительно 12 рублей.