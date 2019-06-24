Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снаряд угодил в машину с бежавшими из казахского Арыса жителями 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
В результате взрывов на складе боеприпасов в казахском Арысе погиб один человек — в его машину угодил снаряд на выезде из города. Серьезные ранения получил 31 человек, в том числе пятеро детей, сообщает Tengrinews.kz. Последствия мощных взрывов сняли на видео.
Первый мощный взрыв раздался на складе боеприпасов около 09:20 по местному времени (06:20 по Москве) в понедельник, 24 июня. За ним последовала серия хлопков потише, а затем на город начали падать снаряды. К тому момент небо заволокло серыми клубами дыма, а местные жители по возможности устремились прочь, используя любой доступный транспорт.
По утверждениям очевидцев, некоторые снаряды падали на расстоянии вплоть до 20 километров от города, где проживают почти 45 тысяч человек. Один из боеприпасов зацепил микроавтобус, однако его водитель и пассажиры не пострадали, еще один рухнул на легковушку, чей владелец получил смертельные травмы. Спустя некоторое время он скончался в больнице.
В настоящее время известно о 31 госпитализированном, двое из них находятся в тяжелом состоянии, но спасатели не сомневаются в том, что число пострадавших будет расти. Многие родители не могут установить, где находятся их маленькие дети — вместе с воспитателями их в спешке эвакуировали в Шымкент.
Подавляющее большинство жителей Арыса были вывезены за его пределы, военнослужащие и спасатели каждый час обходят дома в поисках спрятавшихся людей.
"Взрывы могут продолжаться несколько дней. Нам в целях безопасности необходимо было вывезти население", — сообщил глава Туркестанской области Умирзак Шукеев.
Эвакуированных размещают в пустующих школах в Шымкенте.
Вести.Ru: последние новости
Серия мощных взрывов прогремела на складе боеприпасов в Казахстане В небе над Словакией истребители вышли на перехват не отвечавшего на запросы борта Неудачная посадка пассажирского авиалайнера Boeing попала на видео
Комментарии
Происшествия , Умирзак Шукеев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Готовиться к худшему. МИД предупредил о кризисе у границ267
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию3
Два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе64
Депутат РФ оценил кресло главы парламента Грузии47
В Крыму десятки тысяч человек остались без света33
Видео
04:50
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
Армия Ближний Восток
05:50
В Грузии задержали автобус из России
В мире Кавказ
03:52
Готовиться к худшему. МИД предупредил о кризисе у границ
Армия Оружие
01:04
Первый канал анонсировал разоблачение Алибасова
Шоу-бизнес
00:49
ЧП в Казахстане: взрыв на складе привел к гибели людей
Происшествия Катастрофы
02:57
В Крыму десятки тысяч человек остались без света
Происшествия
13:35
Депутат РФ оценил кресло главы парламента Грузии
Политика Кавказ
00:09
Два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе
Армия В мире
02:41
Названы 20 достижений Зеленского
Украина В мире
00:17
Власти Грузии прогнулись
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение