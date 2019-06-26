Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На улицах города Арысь в Казахстане собрали 70 неразорвавшихся снарядов 

ТАСС + ещё 20 58 минут назад
Фото: Instagram
Саперы собрали на улицах города Арысь в Туркестанской области Казахстана 70 неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил советник руководителя Туркестанской области Сакен Калкаманов в среду на своей странице в Facebook.
"Военные собрали с 16 улиц Арыси 70 не разорвавшихся снарядов. Многие находятся в домах. Не надо пробираться сейчас в город даже за документами", — написал Калкаманов.
В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли два человека — один гражданский, один военнослужащий, 89 госпитализированы. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Многие здания в городе серьезно пострадали. Население города составляет порядка 45 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
СМИ: в Японии 115 тыс. человек получили указание об эвакуации в связи с угрозой наводнений В США убили уроженку России Аллу Аушеву и ее детей Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцы кафе в Тбилиси пожалели о сборе для россиян583
Жена Саакашвили поставила России условие248
Племянница Скрипаля заявила о его сделке с Британией14
Грузия отреагировала на возвращение РФ в ПАСЕ147
Разорит Лукашенко? Пугачеву втянули в грязный скандал
Видео
03:11
МИД увидел след США в распространении Эболы
Политика
00:49
«Мерзкая карлица». Жена Доренко ответила Соловьеву
Общество
02:59
Россиянам запретят посещать Байкал
Экология Общество
05:20
Трамп пообещал Ирану уничтожение
В мире Азия
01:57
Допрос отравителя газировкой попал на видео
Происшествия
01:40
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Политика
01:40
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ
В мире
00:11
Росгвардейцы украли шампунь и попались
Происшествия
01:07
Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом
Общество
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение