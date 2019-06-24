ЧП в Казахстане: взрыв на складе привел к гибели людей

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Власти сообщили о первом погибшем в результате ЧП в Казахстане 

RT на русском + ещё 39 1 час назад
В результате взрывов на военном складе на юге Казахстана погиб как минимум один человек.
Об этом на экстренном брифинге сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.
«Есть пострадавшие. 31 человек в больнице. Двое в тяжёлом состоянии. Один человек погиб. Снаряд упал на его машину», — приводит Tengrinews.kz его слова.
24 июня в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов. В связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации, власти приняли решение эвакуировать местных жителей.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Умирзак Шукеев
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