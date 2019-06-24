Пропавших в Гималаях альпинистов обнаружили мертвыми

Спасатели обнаружили в Индийских Гималаях тела семерых альпинистов, пропавших в конце мая. Люди попали под лавину. Поиски еще одного туриста продолжатся сегодня, сообщила The Guardian со ссылкой на местные власти.

Группа альпинистов пропала во время восхождении на вершину Нанда Деви Восточная высотой 7400 метров. Это один из самых труднодоступных горных хребтов в Индии.

Всего в восхождении участвовали 12 альпинистов. 13 мая они вышли на маршрут из деревни Мунсьяри. К 26 мая в базовый лагерь вернулись лишь четверо из них.

Под лавиной погибли четверо британцев, двое американцев, австралиец и индиец. Разрешения на восхождение у группы не было.

Еще в начале июня индийские официальные власти говорили, что шансов на выживание альпинистов нет. Вертолеты индийских ВВС обследовали район бедствия и обнаружили лишь палатки.