Трехлетний мальчик выпал из окна в Петербурге и остался жив

В Колпино (Санкт-Петербурге) возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней женщины, которая, будучи пьяной, оставила сына без присмотра. В результате ребенок выпал из окна восьмого этажа. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным издания, трехлетний мальчик выпал из окна одного из домов на улице Веры Слуцкой. Оказалось, что его пьяная мать за ним не уследила. Малыш взобрался на подоконник и упал на козырек парадной, но остался в жив. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации.