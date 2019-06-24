Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японском море рыбаков из КНДР спасли с полузатопленной шхуны 

РИА Новости + ещё 2 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Иностранный теплоход спас шесть северокорейских рыбаков, которые с 15 июня находились на полузатопленной шхуне в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.
"Вчера в 19.20 (12.20 мск) МСКЦ получил информацию от капитана теплохода Blue Balance (флаг Панамы, экипаж 19 человек, все граждане Филиппин), что 22 июня в 140 милях к юго-востоку от Находки в Японском море они спасли шесть северокорейских рыбаков с полузатопленой рыболовной шхуны, которая потерпела крушение 15 июня в шторм. Теплоход следует из порта Ванино в Китай", — сказал Пирожков.
По его словам, спасенные находятся на борту. По решению судовладельца экипаж выберет, где высадить рыбаков.
Последние новости
У американцев появился иной, более опасный противник, чем Россия Ученые открыли обыкновенный мед с неожиданной стороны Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
Происшествия , РИА Новости , Владивосток , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый украинскими полицейскими активист2
Россия отказалась просить отмены санкций128
Пропала связь с пассажирским лайнером над Словакией12
«Для тупых объясняю»: Слепаков ответил хейтерам
Грузин отчитали за агрессию в адрес россиян213
Видео
08:38
Сенсационная утечка: на Марсе найдена жизнь?
Наука и техника Наука
00:37
Украина пригрозила России
Украина В мире
00:25
В Киеве поддержали слова Путина об Украине
Политика В мире
05:37
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
США В мире
00:28
Неудачная посадка «Боинга»попала на видео
Происшествия
04:33
«Подождем, пока они созреют»: Путин о США
В мире Политика
07:28
Раскрыта судьба потерявших записку для Путина
Политика
04:09
«Жену свою продай, а не меня!» Зеленский разозлил украинок
Украина В мире
00:45
Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду
В мире Украина
01:54
«Это тревожно»: объяснены слова Кадырова о Тбилиси
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение