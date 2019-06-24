В Японском море рыбаков из КНДР спасли с полузатопленной шхуны

Иностранный теплоход спас шесть северокорейских рыбаков, которые с 15 июня находились на полузатопленной шхуне в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков. "Вчера в 19.20 (12.20 мск) МСКЦ получил информацию от капитана теплохода Blue Balance (флаг Панамы, экипаж 19 человек, все граждане Филиппин), что 22 июня в 140 милях к юго-востоку от Находки в Японском море они спасли шесть северокорейских рыбаков с полузатопленой рыболовной шхуны, которая потерпела крушение 15 июня в шторм. Теплоход следует из порта Ванино в Китай", — сказал Пирожков. По его словам, спасенные находятся на борту. По решению судовладельца экипаж выберет, где высадить рыбаков.