Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Австрия экстрадирует Фирташа в США 

Газета.Ru + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Австрии одобрили экстрадицию в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщает РИА "Новости".
Генеральная прокуратура требовала Верховный суд отменить выдачу Фирташа. По их мнению, решение Высшего земельного суда Вены о возможной экстрадиции нарушает законодательство страны.
В США Фирташа обвинили во взятке индийскому правительству для получения разрешения на разработку месторождений титана. После чего бизнесмена задержали в Вене 12 марта 2014 года. После внесения рекордного залога в размере €125 млн его отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что Австрия может выдать США Фирташа.
Газета.Ru: последние новости
Таксист похитил и изнасиловал пассажирку в Петербурге Суд арестовал экс-президента Армении Массовое отравление иностранцев произошло в Подмосковье
Происшествия , В мире , Дмитрий Фирташ , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Австрия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО поставило ультиматум России266
Россия создает новую десантно-штурмовую дивизию5
Украина отозвала посла при Совете Европы34
Грузия и Украина объединились против России8
Умерла Алла Покровская10
Видео
00:19
Медсестра избила ребенка и привязала к кровати
Общество
08:06
Победа: Кремль оценил резолюцию ПАСЕ
Политика
04:56
Украина отозвала посла при Совете Европы
В мире Украина
01:15
НАТО поставило ультиматум России
Оружие В мире
02:41
Раскрыт размер первой зарплаты Зеленского-президента
В мире Украина
00:27
100 человек: Массовое отравление иностранцев в Подмосковье
Происшествия
00:51
МФЦ заплатит 300 тысяч незаконно уволенному драчуну
Происшествия
03:57
Не выпустят? Когда опустится «железный занавес»
Общество Статьи
00:37
Россиянка умерла от удара молнии во время шторма
Происшествия
04:12
Родители Началовой выступят с заявлением на Первом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение