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Инцидент на Волге: погибла певица Юлия Гольдина 

Рамблер 4 минуты назад
Фото: @Юлия Гольдина/Facebook
Спасатели достали из Волги тело 28-летней девушки, утонувшей при столкновении катера и лодки в Самаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Самарской области.
По данным «Ленты.ру», погибшая — известная самарская певица Юлия Гольдина. Она находилась на лодке в момент столкновения и была объявлена пропавшей без вести.
Инцидент на Волге произошел в минувшую пятницу. Вечером столкнулись катер и лодка. Находившиеся на катере два человека не пострадали.
Лодка перевернулась и затонула. На борту было пять человек, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.
Три человека получили травмы. Юлия Гольдина пропала без вести.
Поиски пропавшей певицы начались в тот же день. На берег Волги вышли дайверы, добровольцы, сотрудники МЧС, родственники и знакомые Юлии.
Официальных данных о том, что найдено тело Юлии Гольдиной, пока нет.
Происшествия , МЧС , Самара
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