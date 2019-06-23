Инцидент на Волге: погибла певица Юлия Гольдина

Спасатели достали из Волги тело 28-летней девушки, утонувшей при столкновении катера и лодки в Самаре . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Самарской области.

По данным «Ленты.ру», погибшая — известная самарская певица Юлия Гольдина. Она находилась на лодке в момент столкновения и была объявлена пропавшей без вести.

Инцидент на Волге произошел в минувшую пятницу. Вечером столкнулись катер и лодка. Находившиеся на катере два человека не пострадали.

Лодка перевернулась и затонула. На борту было пять человек, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

Три человека получили травмы. Юлия Гольдина пропала без вести.

Поиски пропавшей певицы начались в тот же день. На берег Волги вышли дайверы, добровольцы, сотрудники МЧС , родственники и знакомые Юлии.

Официальных данных о том, что найдено тело Юлии Гольдиной, пока нет.