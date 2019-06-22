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Сотни человек эвакуировали в Сургуте из-за пожара в ТЦ 

News.ru 38 минут назад
Фото: vk.com/mchshmao
Около 500 человек были эвакуированы из-за возгорания в крупнейшем в Сургуте торговом центре «Аура». В результате происшествия никто не пострадал.
Пожарные прибыли на место ЧП в течение пяти минут с момента вызова. Они обнаружили, что в одном из помещений горит обшивка. Первичными средствами пожаротушения огонь был ликвидирован, сообщается на сайте главка МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.
В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара.
Ранее News.ru писал о возгорании на территории музейного комплекса Измайловского кремля в Москве. Предполагается, что причиной мог стать окурок, попавший в скопление тополиного пуха.
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