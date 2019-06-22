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В Камбодже не менее трех человек погибли при обрушении строящегося здания 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / LY LAY
Не менее трех человек погибли, десять пострадали в результате обрушения строящегося здания в провинции Преа-Сиануквиль на юге Камбоджи, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Как сообщает полиция, обрушение произошел около 05.00 по местному времени (01.00 мск).
"Некоторые люди, в основном строители, оказались в ловушке под обломками, и количество погибших и пострадавших пока не известно, пока спасатели убирают обломки в поисках жертв", — сообщают правоохранительные органы.
В свою очередь, губернатор провинции Юн Мин заявил, что были найдены по меньшей мере тела трех человек, около 10 человек получили ранения. Спасение людей из-под завалов продолжается.
По данным издания Франс Пресс, под обломками могут находиться еще 30 человек.
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Происшествия , МВД , Синьхуа , Камбоджа
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