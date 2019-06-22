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Около 4 тысяч человек остались без газа в Пермском крае 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
В городе Александровск Пермского края крупное ЧП. Из-за повреждения газопровода тысячи людей остались без газа. Об этом сообщил «Интерфакс».
Возле дома № 4 по улице Чернышевского в Александровске произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, в 01:26 была нарушена целостность надземного стального газопровода низкого давления диаметром 150 миллиметров. Владельцем и обслуживающей организацией газопровода является АО «Газпром газораспределение Пермь».
Газоснабжение 3 тысяч 991 абонента было прекращено в 02:34. Начаты аварийно-восстановительные работы. О сроках их завершения пока не сообщается.
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Происшествия , Александровск , Пермский Край
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