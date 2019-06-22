Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин приехал в кино и пострелял по людям из охотничьего карабина 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: кадр видео
Во Владивостоке задержан мужчина, который устроил стрельбу на парковке у одного из местных кинотеатров. Об этом сообщает «Комсомольская правда. Дальний Восток». Инцидент засняли камеры видеонаблюдения.
В МВД возбудили дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц»
Стрельба произошла 21 июня на парковке около кинотеатра «Галактика». Ранения получили два человека: одному пуля попала в голову, а другому — в ногу чуть ниже ягодицы и раздробила палец на ноге. Подозреваемому 30 лет, он стрелял из охотничьего карабина «Сайга». Причина конфликта между мужчинами пока не установлена.
В начале июня житель Уфы открыл стрельбу из охотничьего ружья на автовокзале. Один человек погиб, еще один с ранениями доставлен в больницу.
Последние новости
В Грузии пожаловались на приостановку туристического потока из России Грузинская оппозиция перечислила требования властям Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Происшествия , МВД , Владивосток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ рассказала о ситуации на границе России и Грузии21
Антироссийские протесты охватили Батуми19
Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем101
В МАП призвали Грузию взять ответственность за инцидент50
«А нас за что?» Грузия требует туристов из России782
Видео
02:53
«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»
Происшествия
00:25
«Дочь не видела чистой воды»
Общество
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:57
ФСБ рассказала о ситуации на границе России и Грузии
Политика Кавказ
01:51
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Политика
00:45
Волочкова стала жить в дешевых гостиницах
Шоу-бизнес
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:30
«Могу покрасить ларек». Как Коломойский поможет Донбассу
Украина В мире
04:35
Вторая волна протестов накрыла Тбилиси
В мире Кавказ
00:36
Пока вы не уснули: Грузия обвинила Россию в «революции»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение