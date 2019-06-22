В Москве у семьи сатанистов забрали двух девочек-маугли

Столичные полицейские передали в больницу двух девочек, проживавших с родителями в антисанитарных условиях в квартире на северо-востоке Москвы. столицы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Юрия Титова.

В пятницу в полицию обратились жители дома в Бабушкинском районе. Они сообщили, что в семье в одной из соседних квартир две маленькие девочки содержатся в антисанитарных условиях.

Как сообщает РЕН-ТВ, все началось с того, что семья затопила соседей по дому. Затем выяснилось, что родители детей являются сатанистами. Девочкам пять и семь лет. Они не ходят в детсад и школу.

На вопрос об имени после подсказки родителей смогла ответить лишь старшая девочка. Стены квартиры были обклеены плакатами с изображением дьявола, в ней были обнаружены черепа животных и черные свечи.