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В брюхе убитого крокодила нашли останки пропавшего фермера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В индонезийской провинции Риау на острове Суматра крокодил убил и съел мужчину. Об этом сообщает издание Coconuts.
Фермер по имени Вартойо (Wartoyo) исчез возле реки Лакар еще в начале недели. Вечером во вторник, 18 июня, местные жители начали поиски пропавшего и нашли на берегу сначала части человеческого тела, а потом и крокодила, который лежал возле останков фермера. Они убили рептилию, вспороли ей брюхо и обнаружили внутри человеческие руки и ноги.
Глава округа Сиак, где произошло нападение, призвал по возможности держаться подальше от реки. По его мнению, гибель фермера могла быть наказанием за отказ от традиционных ценностей. «Может быть, тут нарушали какие-нибудь табу», — заявил он.
В Индонезии водятся гребнистые крокодилы, входящие в число крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца.
В апреле сообщалось, что в Индонезии крокодил съел рабочего, который мыл руки в реке. Его останки нашли на следующий день в трех километрах от места, где он рыбачил.
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Происшествия , Суматра
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