«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»

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«Как Алибасов»: Москвич попал в реанимацию, выпив «Крота» вместо лимонада 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Новое ЧП с «Кротом». 66-летний житель столицы попал в реанимацию после того, как выпил средство для прочистки труб, перепутав его с лимонадом. Об этом сообщает сайт KP.Ru. Источник отмечает, что по дороге из магазина мужчина решил утолить жажду. Вместо газировки он достал из пакета токсичное средство для очистки труб. Пенсионер успел добраться до дома и там потерял сознание. Его супруга незамедлительно вызвала скорую помощь. Медики доставили мужчину в реанимационное отделение Одинцовской ЦРБ.
В реанимации Алексей находится уже шестой день. Инцидент произошел 16 июня в деревне Жуковка Одинцовского района Подмосковья.
Напомним, ранее средство для прочистки труб «Крот» стало «героем» резонансной истории. Его, также по ошибке, выпил прославленный продюсер Бари Алибасов. Он был госпитализирован 4 июня после того, как он случайно выпил едкую жидкость. Медики диагностировали у него серьезные химические ожоги дыхательных путей, желудка и пищевода.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН заявил, что производителям бытовой химии нужно очень серьезно относиться к внешнему виду своих товаров. По его словам, бутылки с питьевым йогуртом и соком внешне очень похожи с бутылкой «Крота».
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Происшествия , Видео , Петр Шелищ , Бари Алибасов
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