Пенсионер перепутал «Крот» с лимонадом и оказался в реанимации

66-летний житель деревни Жуковка Московской области попал в реанимацию, по ошибке выпив чистящее средство «Крот», пишет «Комсомольская правда».

По словам жены пенсионера, он купил в магазине много разных продуктов, в том числе лимонад и средство для очистки труб. По дороге домой он решил глотнуть газировки. В тот день стояла жаркая погода. Но вместо бутылки лимонада пенсионер достал из пакета чистящее средство.

«Без задней мысли, думая, что это лимонад, он сделал глоток», — рассказала жена пострадавшего. По ее словам, муж в поту прибежал домой, сказал, что теряет сознание, и попросил вызвать скорую.

Уже шесть суток пенсионер находится в реанимации Одинцовской центральной районной больницы. По словам медиков, состояние мужчины тяжелое, но стабильное. Если состояние пациента не ухудшится, то в ближайшее время его переведут в отделение хирургии.

Напомним, аналогичный случай произошел с продюсером Бари Алибасовым 4 июня. Из-за яркой упаковки он принял чистящее средство «Крот» за сок и выпил его. У музыканта был диагностирован ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Несколько дней назад продюсера выписали из больницы, в дальнейшем его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан.