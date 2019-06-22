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Пенсионер перепутал «Крот» с лимонадом и оказался в реанимации 

Мир24 + ещё 3 32 минуты назад
Фото: ТАСС
66-летний житель деревни Жуковка Московской области попал в реанимацию, по ошибке выпив чистящее средство «Крот», пишет «Комсомольская правда».
По словам жены пенсионера, он купил в магазине много разных продуктов, в том числе лимонад и средство для очистки труб. По дороге домой он решил глотнуть газировки. В тот день стояла жаркая погода. Но вместо бутылки лимонада пенсионер достал из пакета чистящее средство.
«Без задней мысли, думая, что это лимонад, он сделал глоток», — рассказала жена пострадавшего. По ее словам, муж в поту прибежал домой, сказал, что теряет сознание, и попросил вызвать скорую.
Уже шесть суток пенсионер находится в реанимации Одинцовской центральной районной больницы. По словам медиков, состояние мужчины тяжелое, но стабильное. Если состояние пациента не ухудшится, то в ближайшее время его переведут в отделение хирургии.
Напомним, аналогичный случай произошел с продюсером Бари Алибасовым 4 июня. Из-за яркой упаковки он принял чистящее средство «Крот» за сок и выпил его. У музыканта был диагностирован ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Несколько дней назад продюсера выписали из больницы, в дальнейшем его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан.
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Происшествия , Комсомольская правда , Московская область
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