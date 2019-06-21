Предварительная экспертиза определила причину смерти полугодовалой девочки из Москвы, которую медики отказались госпитализировать.
Вечером 15 июня у Алии Салмиевой резко повысилась температура. Ее семья, проживающая в районе Чертаново, вызвала скорую помощь. Врач прибывшего экипажа поставил ребенку диагноз — ветряная оспа.
По версии Департамента здравоохранения Москвы, родители девочки подписали отказ от госпитализации, хотя врачи предлагали им «положить» дочь в больницу. Но сами родители это отрицают.
«Никакой бумаги у меня нет. Когда скорая помощь приезжала в первый раз, врач сказал, что забирать нашу дочь он не будет — «ветрянка дома лечится» — и предложил подписать отказ от госпитализации. Я подписала, но что там было, я не знаю. Никакой бумаги у меня на руках нет», — заявляет мать Алии, Гулзина Салмиева.
После этого бригада скорой передала материалы на ребенка в детскую поликлинику. 16 июня Салмиеву посетил и осмотрел педиатр. Но на следующий день, 17 июня, состояние Алии ухудшилось, родителям пришлось вновь вызывать скорую.
«Врач осмотрел девочку и дал рекомендации. Через два с половиной часа после этого на диспетчерский пульт скорой поступил еще один вызов уже в связи с тем, что ребенок находился без сознания и не мог самостоятельно дышать. Бригада скорой помощи прибыла на место в течение 10 минут. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти ребенка не удалось», — сообщил представитель столичного Депздрава.
На момент смерти Алие Салмиевой не исполнилось и семи месяцев.
ГСУ Следственного комитета России по городу Москве возбудило по факту гибели девочки уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным экспертизы, причиной смерти Алии стала остановка дыхания, вызванная попаданием в дыхательные пути содержимого желудка. Сейчас следственные мероприятия продолжаются.