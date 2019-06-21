Выявлена причина смерти девочки, которую не приняла в больницу скорая

Предварительная экспертиза определила причину смерти полугодовалой девочки из Москвы , которую медики отказались госпитализировать.

Вечером 15 июня у Алии Салмиевой резко повысилась температура. Ее семья, проживающая в районе Чертаново, вызвала скорую помощь. Врач прибывшего экипажа поставил ребенку диагноз — ветряная оспа.

По версии Департамента здравоохранения Москвы, родители девочки подписали отказ от госпитализации, хотя врачи предлагали им «положить» дочь в больницу. Но сами родители это отрицают.

«Никакой бумаги у меня нет. Когда скорая помощь приезжала в первый раз, врач сказал, что забирать нашу дочь он не будет — «ветрянка дома лечится» — и предложил подписать отказ от госпитализации. Я подписала, но что там было, я не знаю. Никакой бумаги у меня на руках нет», — заявляет мать Алии, Гулзина Салмиева.

После этого бригада скорой передала материалы на ребенка в детскую поликлинику. 16 июня Салмиеву посетил и осмотрел педиатр. Но на следующий день, 17 июня, состояние Алии ухудшилось, родителям пришлось вновь вызывать скорую.

«Врач осмотрел девочку и дал рекомендации. Через два с половиной часа после этого на диспетчерский пульт скорой поступил еще один вызов уже в связи с тем, что ребенок находился без сознания и не мог самостоятельно дышать. Бригада скорой помощи прибыла на место в течение 10 минут. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти ребенка не удалось», — сообщил представитель столичного Депздрава.

На момент смерти Алие Салмиевой не исполнилось и семи месяцев.