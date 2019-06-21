Увлеклась готовкой? Россиянка зарезала любовника во время шинковки капусты

Жительница Татарстана зарезала своего любовника, пока шинковала капусту на кухне. По версии следствия, между сожителями разгорелась ссора во время совместного приготовления ужина. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, девушка пырнула мужчину ножом — в результате он скончался от потери крови. В настоящее время подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело.

В Набережных Челнах задержана 29-летняя девушка, подозреваемая в убийстве сожителя. Об этом сообщает Kazanfirst. По данным издания, инцидент произошел во время совместного приготовления ужина, для которого молодая женщина нарезала капусту. 33-летний любовник также помогал ей на кухне. Кроме того, пара решила скрасить вечер алкоголем.

Однако спокойно завершить вечер им не удалось — внезапно между любовниками разгорелся серьезный скандал.

По версии следствия, девушка вышла из себя в процессе выяснения отношений и пырнула мужчину ножом. От полученных ран он скончался на месте.

В настоящий момент подозреваемая задержана, против нее возбудили дело по статье «Убийство». «В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил изданию источник в правоохранительных органах

Ранее еще одна пьяная драка закончилась гибелью 27-летнего жителя Саратова . Об этом инциденте сообщало местное издание «Свободные новости».

Конфликт разгорелся в ночь с пятницы на субботу, 15 июня. В тот вечер подвыпивший житель Саратова зашел в круглосуточный магазин. Там он обратил внимание на нетрезвых посетительниц магазина — одна из них бросила на пол пустую пачку от сигарет. Возмутившись ее поведением, мужчина потребовал от нее поднять мусор. Однако та отказалась — между сторонами завязалась перепалка, которая впоследствии переместилась на улицу.

Возле магазина пьяная компания и мужчина продолжили ругаться, после чего между ними завязалась драка. В результате одна из дам ударила оппонента ножом в спину. Спасти ситуацию попытались друзья молодого человека, которые подоспели к раненому и оперативно отвезли его в больницу. Там врачи провели срочную операцию, однако спасти саратовчанина не удалось — он скончался в результате серьезного ранения в область легкого.

Позже всю компанию дебоширок задержали на соседней улице сотрудники Росгвардии . По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время обвинение уже предъявлено девушке, непосредственно нанесший удар погибшему. Она задержана и ожидает решения вопроса о мере пресечения.

«Следователи дадут юридическую оценку действиям всех участниц конфликта. Расследование продолжается», — отметили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

В конце мая еще одна пьяная драка закончилась летальным исходом — тогда жительница Казани зарезала сожителя во время пьянки, после чего еще неделю спала с его трупом в одной постели.

По данным регионального управления СКР, 52-летний мужчина часто оставался ночевать в квартире возлюбленной, которая была младше его на десять лет. В такие вечера пара вместе выпивала, после чего между любовниками возникали бурные ссоры, которые заканчивались перемирием и сном. Утром мужчина обычно уходил домой.

Однако 21 мая привычный сценарий не повторился — в процессе очередной ссоры женщина ударила сожителя в шею ножом так сильно, что сломала ему позвонки. Смерть мужчины наступила мгновенно.

Как предполагают следователи, после случившегося женщина поняла, что не готова расставаться с любимым, поэтому уложила его в свою постель. Там он пролежал неделю, в то время как сама убийца распивала алкогольные напитки в одиночестве и ложилась спать рядом с трупом.

Избавиться от него женщина решила только после того, как вся квартира наполнилась запахом разложения и ей стало трудно дышать. Завернув тело в занавески, она перенесла его в подвал дома, где спрятала от посторонних глаз.

Кроме того, через пять дней после убийства жестокая любовница решила ограбить убитого — она явилась в его квартиру, откуда вынесла ноутбук, банковские карты и документы.

Обнаружить тело мужчины правоохранителям удалось только через 11 дней после убийства — в тот момент его родственники уже заявили о его пропаже. Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство»». Задержанная уже дала признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об ее аресте.