Найдены нарушения при расследовании дела Голунова

Сотрудники управления собственной безопасности столичного управления МВД выявили нарушения в ходе оперативно-розыскной деятельности по делу журналиста Ивана Голунова , говорится на сайте ведомства.

Нарушения допустили должностные лица полицейского управления Западного административного округа в ходе предварительного расследования уголовного дела о хранении наркотиков, подозреваемым по которому проходил Голунов.

«В связи с изложенным принято решение о направлении указанного уголовного дела в прокуратуру г. Москвы», — говорится в сообщении.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня столичными полицейскими по подозрению в распространении наркотиков. При себе у мужчины были найдены пять свёртков с порошком, которое впоследствии оказалось запрещённым веществом. Позже МВД отрапортовало о наркотиках, найденных также в квартире Голунова. Сам журналист заявил, что никогда не принимал наркотики, а найденные у него вещества были подброшены. Также Голунов сообщил о нарушениях со стороны полицейских, которые, по его словам, избили его, отказались брать смывы с ладоней и срезы ногтей, а также запрещали свидания с адвокатом. СМИ связали задержание журналиста с его профессиональной деятельностью. Голунов по решению суда был отправлен на два месяца под домашний арест. После прекращения уголовного преследования был освобождён.