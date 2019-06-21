Сотрудники управления собственной безопасности столичного управления МВД выявили нарушения в ходе оперативно-розыскной деятельности по делу журналиста Ивана Голунова, говорится на сайте ведомства.
Нарушения допустили должностные лица полицейского управления Западного административного округа в ходе предварительного расследования уголовного дела о хранении наркотиков, подозреваемым по которому проходил Голунов.
«В связи с изложенным принято решение о направлении указанного уголовного дела в прокуратуру г. Москвы», — говорится в сообщении.
Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня столичными полицейскими по подозрению в распространении наркотиков. При себе у мужчины были найдены пять свёртков с порошком, которое впоследствии оказалось запрещённым веществом. Позже МВД отрапортовало о наркотиках, найденных также в квартире Голунова. Сам журналист заявил, что никогда не принимал наркотики, а найденные у него вещества были подброшены. Также Голунов сообщил о нарушениях со стороны полицейских, которые, по его словам, избили его, отказались брать смывы с ладоней и срезы ногтей, а также запрещали свидания с адвокатом. СМИ связали задержание журналиста с его профессиональной деятельностью. Голунов по решению суда был отправлен на два месяца под домашний арест. После прекращения уголовного преследования был освобождён.
Позже президент РФ Владимир Путин пописал указ об увольнении двух генералов полиции, косвенно связанных с делом журналиста Голунова. От занимаемых должностей были освобождены начальник управления по Западному административному округу Москвы, сотрудники которого возбудили уголовное дело в отношении Голунова, генерал-майор Андрей Пучков, а также начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков московского управления МВД генерал-майор Юрий Девяткин.