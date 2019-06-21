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В Карачаево-Черкесии и Москве задержаны 12 членов экстремистской ячейки 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Правоохранительные органы задержали в Карачаево-Черкесии и Москве 12 участников ячейки международной экстремистской организации радикального ислама. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"В Карачаево-Черкесской Республике в результате совместных мероприятий ФСБ, МВД и Росгвардии пресечена противоправная деятельность ячейки приверженцев международной религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ), — сказали в ЦОС. — Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления".
Сама организация решением Верховного Суда России в 2010 году была признана экстремистской.
"Задержаны 12 членов экстремистской организации, один из них — в Москве", — сообщили в ЦОС. Все являются жителями Карачаево-Черкесии. В ходе обследования их домовладений изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флэш-накопители, компакт-диски с видеороликами террористического характера, а также религиозная литература экстремистского содержания.
Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Комментарии
Происшествия , Росгвардия , ФСБ , Ат-такфир валь-хиджра , МВД , Карачаево-Черкесская Республика
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