В Карачаево-Черкесии и Москве задержаны 12 членов экстремистской ячейки

Правоохранительные органы задержали в Карачаево-Черкесии Москве 12 участников ячейки международной экстремистской организации радикального ислама. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В Карачаево-Черкесской Республике в результате совместных мероприятий ФСБ, МВД и Росгвардии пресечена противоправная деятельность ячейки приверженцев международной религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ), — сказали в ЦОС. — Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления".

Сама организация решением Верховного Суда России в 2010 году была признана экстремистской.

"Задержаны 12 членов экстремистской организации, один из них — в Москве", — сообщили в ЦОС. Все являются жителями Карачаево-Черкесии. В ходе обследования их домовладений изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флэш-накопители, компакт-диски с видеороликами террористического характера, а также религиозная литература экстремистского содержания.

Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.