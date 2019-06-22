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Россиянка Осипова подала апелляцию в американский суд 

Вести.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Россиянка Богдана Осипова подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор американского суда, осудившего ее за похищение собственного ребенка.
Ранее суд в Канзасе приговорил россиянку к 7 годам тюремного срока за похищение ребенка родителем, а также за вымогательство. После тюрьмы она в течение трех лет будет находиться под надзором, передает РИА Новости. Кроме того, она должна выплатить бывшему мужу Брайану Мобли судебные издержки — 18 тысяч долларов.
Мобли имеет безраздельное опекунство над детьми. Осипова выехала из США в 2014 году, будучи беременной вторым общим с Мобли ребенком. В 2017 году она вернулась в Штаты, где ее задержали.
Брайан Мобли предлагал и продолжает предлагать Осиповой совместную опеку над детьми. Но родственники россиянки скептически относятся к данному предложению.
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