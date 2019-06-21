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Правозащитник Титиев после освобождения по УДО продолжит работу в «Мемориале» 

ТАСС + ещё 22 3 часа назад
Фото: ТАСС
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, который в пятницу вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО), продолжит заниматься правозащитной деятельностью. Об этом он сообщил журналистам у колонии-поселения в Аргуне.
"Здоровье нормальное. Я и не уходил, я — сотрудник "Мемориала". До сих пор занимался и занимаюсь правозащитной деятельностью, пока здоровье позволяет", — сказал он.
При этом чеченское отделение правозащитного центра "Мемориал" пока не будет работать, сообщил Титиев, не уточнив причин.
Как пояснил ТАСС председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, теперь в Чечне не будет приема людей и юристов, которые на местах оказывают юридическую помощь. "Но это не значит, что мы не будем работать вообще по Чечне и в Чечне. Правозащитный центр "Мемориал" и сейчас продолжает свою работу в регионе [дистанционно], только, к сожалению, по ряду позиций не так эффективно, как раньше", — добавил Орлов.
"Мемориал" работает в Чечне с начала 2000-х годов.

О деле Титиева

Ранее Шалинский районный суд Чечни удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Титиева, осужденного на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере. Выездное заседание прошло 10 июня в колонии-поселении в Аргуне, где правозащитник отбывал наказание.
Титиева задержали 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с марихуаной весом примерно 200 г. Правозащитник вину не признал и настаивал, что наркотики ему были подброшены. Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой содержался призыв немедленно освободить руководителя регионального отделения "Мемориала".
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Комментарии
Происшествия , Оюб Титиев , Олег Орлов , Европарламент , Мемориал , ИТАР-ТАСС
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