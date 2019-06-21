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Журналист лишился глаза на митинге в Грузии 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Один из пострадавших в результате разгона протестующих у здания парламента в Тбилиси потерял глаз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.
Предположительно, ему в лицо попала резиновая пуля, которыми полицейские стреляли в толпу митингующих. По предварительным данным, пострадавший — сотрудник одной из местных телекомпаний.
Ранее грузинский Первый канал сообщил об одном пострадавшем журналисте. Позднее стало известно о ранениях четырех сотрудников. Также о пострадавших сообщили телекомпания «Рустави-2» и грузинское информагентство «Интерпрессньюс».
20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 52 человека, в том числе 38 силовиков.
Протесты начались после скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе — его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.
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Происшествия , В мире , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , МВД , Грузия , Тбилиси
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