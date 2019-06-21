Журналист лишился глаза на митинге в Грузии

Тележурналист потерял глаз в процессе освещения протестов в Тбилиси, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.
Вчера утром российский депутат Сергей Гаврилов в качестве главы делегации РФ на Межпарламентской ассамблее православия выступил в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера.
Грузинские политики осудили организаторов ассамблеи. Так, президент Саломе Зурабишвили назвала российско-грузинский православный союз невозможным, лидер правящего объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили назвал произошедшее протокольной ошибкой, а премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил о вреде, который был нанесен идее свободы Грузии.
В тот же день у здания грузинского парламента стали собираться люди. Они потребовали от спикера парламента Ираклия Кобахидзе, министра внутренних дел Георгия Гахарии и главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури уйти в отставку в течение часа.
По истечении 60 минут протестующие сделали попытку ворваться в парламент. Тогда полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Одна из них, как сообщает Интерфакс, попала в глаз журналисту одной из телекомпаний, в результате чего он лишился органа.