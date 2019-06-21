Журналист лишился глаза на митинге в Грузии

Жертва беспорядков: журналист лишился глаза в Грузии

Тележурналист потерял глаз в процессе освещения протестов в Тбилиси , сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Вчера утром российский депутат Сергей Гаврилов в качестве главы делегации РФ на Межпарламентской ассамблее православия выступил в парламенте Грузии , сидя в кресле спикера.

В тот же день у здания грузинского парламента стали собираться люди. Они потребовали от спикера парламента Ираклия Кобахидзе , министра внутренних дел Георгия Гахарии и главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури уйти в отставку в течение часа.

По истечении 60 минут протестующие сделали попытку ворваться в парламент. Тогда полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Одна из них, как сообщает Интерфакс, попала в глаз журналисту одной из телекомпаний, в результате чего он лишился органа.