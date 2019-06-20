На съемках фильма с Энн Хэтэуэй мужчину ранили ножом

Член съемочной группы получил ножевое ранение в шею во время работы над фильмом "Ведьмы" с актрисой Энн Хэтэуэй в главной роли. Происшествие случилось в Англии , сообщает Variety.

Мужчине нанесли удар в шею на съемочной площадке киностудии Warner Bros. Studios в Ливесдене. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего арестовали. Полицейские предполагают, что двое знали друг друга.

"Сегодня около 12.35 вечера полицию вызвали, чтобы сотрудники разобрались с инцидентом на студии Warner Bros в Ливесдене. Один мужчина получил травму шеи, после чего его отвезли на машине скорой помощи в больницу. Второго человека арестовали по подозрению в ранении с целью причинения тяжких телесных повреждений. Сейчас он находится под стражей в полиции. Предполагаем, что мужчины знали друг друга. Расследование продолжается", — сказали в полиции.

В киностудии Warner Bros. Studios отказались от комментариев. Представитель Энн Хэтэуэй также не ответил журналистам, была ли актриса где-нибудь поблизости, когда произошел инцидент. Сообщается, что после этого случая студию временно закрыли.

Энн Хэтэуэй исполнит роль Верховной Ведьмы в римейке Роберта Земекиса 1990 года "Ведьмы". Фильм основан на одноименной детской книге Роальда Даля, написанной в 1983 года.

В России фильм должен выйти в октябре 2020 года.