Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бойко-Великого отправили в СИЗО 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: ТАСС
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого по делу о растрате в банке «Кредитный экспресс».
«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению», — передает ТАСС постановление судьи Артура Карпова.
Предприниматель арестован до 19 августа. При этом в постановлении указывается, что все участники хищения пока не установлены.
Адвокат Алексей Аверьянов собирается обжаловать арест.
Отметим, что защита бизнесмена просила заменить арест Бойко-Великого на залог. Ранее тема применения этой меры пресечения обсуждалась на прямой линии с президентом Владимиром Путиным.
Бойко-Великого задержали 19 июня по обвинению в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс». Следствие полагает, что он вместе с сообщниками составлял подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали деньги клиентов с депозитных счетов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Жестоко избитый журналист умер в Черкассах Родственники допустили гибель участника нападения на спецназовца Белянкина После убийства в массовой драке у метро в Москве возбуждено дело
Комментарии
Происшествия , Артур Карпов , Владимир Путин , Алексей Аверьянов , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Прямая линия с Путиным подверглась атаке152
Олигархи сказали Зеленскому «да»261
Порошенко вызовут на допрос
Российского депутата забросали бутылками в Грузии243
«Православного бизнесмена» отправили в СИЗО2
Видео
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
00:22
Мужчина пережил падение окна на голову
Происшествия В мире
«Православного бизнесмена» отправили в СИЗО
Криминал Происшествия
02:14
Путин прокомментировал расследование по MH17
Политика
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
03:53
Олигархи сказали Зеленскому «да»
В мире Украина
04:48
Пока вы не уснули: Прямая линия с Путиным подверглась атаке
В мире
07:28
«Это трагедия»: Путин дал совет Зеленскому
Политика Статьи
03:13
Странный бизнес: подробности убийства россиянки в Испании
Криминал Происшествия
03:25
Трамп анонсировал примирение с Россией
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение