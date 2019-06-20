Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Магаданский школьник погиб, упав в открытый люк 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В городе Сусуман Магаданской области 12-летний подросток провалился в открытый канализационный люк, расположенный в ста метрах от жилого дома. Из-за серьезных травм ребенок скончался, сообщило издание vostokmedia.com.
Мальчика обнаружили люди, проходившие мимо теплотрассы. Они же и вызвали спасателей. Школьника достали из люка и отправили в районную больницу. Однако, врачи не смогли помочь, ребенок уже был мертв.
На данный момент следственные органы устанавливают причины произошедшего, опрашивают родителей и друзей погибшего мальчика, осматривают место происшествия.
360tv.ru: последние новости
Странные землетрясения зафиксированы в Китае После массовой драки у «Электрозаводской» возбудили дело об убийстве Проверка документов обернулась ножевым ранением для полицейского из Фрязино
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олигархи сказали Зеленскому «да»163
Российского депутата забросали бутылками в Грузии9
Умирающая Яковлева в последний раз вышла на сцену23
Путин рассказал о неосуществимом желании39
Путин прокомментировал расследование по MH17393
Видео
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
02:14
Путин прокомментировал расследование по MH17
Политика
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
03:53
Олигархи сказали Зеленскому «да»
В мире Украина
03:13
Странный бизнес: подробности убийства россиянки в Испании
Криминал Происшествия
03:25
Трамп анонсировал примирение с Россией
В мире Политика
02:06
Путин даст Киеву шанс
Политика
04:21
Алибасов объяснил, как выпил ядовитое средство
Шоу-бизнес
03:05
Соловьев ответил на требования Госдепа по МН17
Политика
02:36
Алибасов лишил наследства и выгнал сына
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение