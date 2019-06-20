Магаданский школьник погиб, упав в открытый люк

В городе Сусуман Магаданской области 12-летний подросток провалился в открытый канализационный люк, расположенный в ста метрах от жилого дома. Из-за серьезных травм ребенок скончался, сообщило издание vostokmedia.com.

Мальчика обнаружили люди, проходившие мимо теплотрассы. Они же и вызвали спасателей. Школьника достали из люка и отправили в районную больницу. Однако, врачи не смогли помочь, ребенок уже был мертв.

На данный момент следственные органы устанавливают причины произошедшего, опрашивают родителей и друзей погибшего мальчика, осматривают место происшествия.