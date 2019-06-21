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Сторонники ПЦУ избили прихожанок канонической Церкви 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
В селе Постойное Ровенской области около сотни агрессивных сторонников новой Православной Церкви Украины (ПЦУ) при попытке захвата церковного дома Украинской Православной Церкви (УПЦ) избили женщин-верующих.
Активисты ПЦУ пытались захватить дом, в котором проживала семья настоятеля прихода УПЦ протоиерея Александра Мальчука, сообщает пресс-служба УПЦ.
В результате нападения у одной женщины сломан нос, у другой — сотрясение мозга, еще одну госпитализировала скорая с тяжелыми побоями.
«Били женщин мужчины, которые в подавляющем большинстве были выпившие. А в это время полиция, которую вызвала пострадавшая сторона, стояла в стороне и только наблюдала за происходящим», — сказано в сообщении.
Как отмечает протоирей Александр Мальчук, в нападении участвовали около сотни «агрессивно настроенных лиц», которые требовали впустить их для описи имущества.
«Когда наши люди не согласились на это и встали перед домом, то они их просто начали силой сбрасывать их с лестницы», — рассказал он.
Отец Александр подчеркнул, что у него есть все документы на дом, в котором он прописан вместе с детьми, однако, ни нападающих, ни полицию это особо не интересовало.
Ранее Филарет Денисенко на проходящем в Киеве поместном соборе восстановил независимость Украинской православной церкви Киевского патриархата и отказался от условий томоса.
В ПЦУ заявили, что Филарет из-за этого может быть отлучен от церкви во второй раз.
Также Филарет впервые открыто признал, что «новая церковь» Украины не является канонической, так как ее не признает ни одна из поместных церквей, кроме Константинополя.
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Происшествия , Украина , РПЦ
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