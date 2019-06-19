Обвинения по делу о крушении малазийского «Боинга» над Донбассом могут предъявить высокопоставленным чиновникам и военным России. Об этом заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко, передает «Интерфакс-Украина».
«Речь идет о том, что мы начинаем от солдат, а завершаем генералами и политиками», — сказал он.
Луценко рассказал, что на пресс-конференции Совместной следственной группы (JIT) в Нидерландах родные погибших спрашивали, возможно ли предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину. По словам генпрокурора Украины, его голландский коллега ответил, что «этого исключить нельзя».
Точное число возможных обвиняемых Луценко назвать не смог, отметив, что в данный момент украинская и голландская стороны работают над установлением непосредственных исполнителей преступления.
19 июня JIT объявила первые имена обвиняемых в крушении «Боинга» в Донбассе. Это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) и бывший глава ГРУ ДНР Сергей Дубинский, а также его подчиненный Олег Пулатов. Все они граждане России. Помимо них, обвиняемым проходит подчиненный Пулатова, украинец Леонид Харченко.
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в отношении указанных лиц за день до оглашения официальных выводов международной группы. Кроме того, свои списки обвиняемых публиковали голландские журналисты и группа Bellingcat.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Суд назначен на 2020 год.