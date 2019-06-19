Час расплаты: что сделали с авторами видео с горящим SSJ-100

Один из полицейских, распространивших видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» , уволен со службы. Капитан полиции отправил запись своим знакомым в мессенджер WhatsApp, позже ролик слили в сеть — это «вызвало широкий резонанс с негативными последствиями». В ответе МВД на депутатский запрос указывается, что поступок полицейского «противоречит нравственно-этическим основам служебной деятельности».

Видео авиационной катастрофы Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в Шереметьево распространили два капитана полиции. Об этом в своем фейсбуке сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, сославшись на официальный ответ МВД на соответствующий запрос.

«Вот и выяснилось, от кого в интернет утекли записи катастрофы «Суперджета» с камер наблюдения Шереметьево. Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции. По секрету всему свету — это про них. За что и поплатились», — написал парламентарий.

В итоге один капитан полиции — Вишняков — был уволен со службы «за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов», а второй получил дисциплинарное взыскание. МВД отметило, что полицейский отправил видео крушения своим знакомым в мессенджере WhatsApp.

«Запись вызвала широкий общественный резонанс с негативными последствиями. Составов административного правонарушения или преступления не установлено», — говорится в ответе ведомства.

Одновременно с этим в МВД подчеркнули, что этот поступок «противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно этическим основам службы».

Вечером воскресенья, 5 мая 2019 года, рейс SU1492 Москва-Мурманск потерпел экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Самолет несколько раз подпрыгнул и проскользил по взлетно-посадочной полосе — в результате на борту начался пожар. Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа смогли спастись 37 человек, в их числе оба пилота и две стюардессы. Один стюард и 40 пассажиров погибли.

После того, как пожарные потушили огонь и поднялись на борт выгоревшего самолета, стало ясно, что многие люди даже не успели расстегнуть ремни безопасности перед смертью в огне.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту смерти 41 человека по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Пилотам загоревшегося SSJ-100 может грозить до 7 лет лишения свободы.

Власти России не собираются обсуждать запрет на эксплуатацию пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100, несмотря на то что были отменены 50 рейсов на самолетах данного типа после авиакатастрофы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что такими вопросами должны заниматься квалифицированные специалисты из профильных министерств.

Как сообщает ФАН, в середине июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100.

В МАК подчеркнули, что проводимое расследование не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности. В комиссии констатировали, что после попадания молнии у лайнера отключился автопилот и была нарушена связь. После этого экипаж принял решение вернуться в «Шереметьево». Однако командир воздушного корабля заявил, что «ничего аварийного нет» и ситуация штатная.

Авиационный эксперт Роман Гусаров в разговоре с НСН заявил, что пилоты во время посадки допустили много ошибок, но винить их в катастрофе пока нельзя.

«Видно, что пилоты в процессе управления воздушным судном в ручном режиме допустили целый ряд отклонений от руководства управления полетом. Но пока не совсем ясно, почему они допускали эти отклонения.

Есть ключевой момент развития аварийной ситуации, когда на высоте 82 метра вдруг самолет стал резко снижаться, подныривать под посадочную глиссаду. При этом МАК не указывает, что это происходило из-за каких-то действий, предпринятых экипажем. Что-то в этот момент произошло, все это надо анализировать», — подчеркнул специалист.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию, сообщала, что расшифровка «черных ящиков» показала важную деталь катастрофы. Пилоты SSJ-100 смогли зайти на посадку лишь со второй попытки. При этом они выдержали необходимую скорость, но перелетели расчетную точку приземления.