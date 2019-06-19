Миллионы и особняки: как живут офицеры ФСБ из дела Голунова

Полковник ФСБ и его помощник, которые могут быть причастны к разработке журналиста Ивана Голунова , владеют элитной недвижимостью в поселке «Лесная бухта» в Подмосковье . По данным СМИ, рыночная стоимость домов, принадлежащих силовикам, может достигать 70 млн рублей. Их соседка — родственница замглавы ритуальной службы, о которой писал Голунов.

Полковник ФСБ Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев, которые могут быть причастны к разработке журналиста Ивана Голунова, владеют недвижимостью в элитном коттеджном поселке Подмосковья. Об этом говорится в совместном расследовании «Новой газеты», «Трансперенси Интернешенл — Россия » и проекта «Baza».

По данным СМИ, семьям Дорофеева и Медоева с 2017 года принадлежат дома площадью по 700 кв. м каждый — расположены они в поселке «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища.

При этом между участками даже нет забора — дома соединены дорожкой, обустроен общий задний двор с беседкой и игровой зоной для детей. По оценкам экспертов, рыночная стоимость домов обоих силовиков может достигать 65-70 млн руб.

Кроме того, в 2014 году дом в поселке также приобрела недвижимость дочь Игоря Медоева — Эльда. Позже ее участок перешел в собственность государства. Об этом свидетельствует выписка Росреестра , приведенная «Новой газетой».

Еще одной соседкой Дорофеевых и Медоевых является Анастасия Мазараки — владелица дома площадью 860 кв. м. Эксперты по недвижимости оценили стоимость такого дома в 75 млн рублей. По данным СМИ, она приходится родственницей замглавы ритуальной службы, о котором Голунов ранее писал в своих материалах.

Поселок, популярный среди силовиков, был построен компанией, также связанной с бывшим сотрудником ФСБ Андреем Васильевым . Его сын был арестован вместе с полковником Кириллом Черкалиным, у которого при задержании изъяли 12 млрд рублей.

Авторы расследования также пришли к выводу, что между Алексеем Дорофеевым и его помощником Маратом Медоевым поддерживаются очень теплые отношения. Как отмечают источники «Новой газеты», имеющие доступ к данным транспортных сообщений, в течение многих лет они совершали совместные поездки — иногда не только по работе, но и в компании родственников.

«Они завтракали, обедали и ужинали вместе», — заявил другой источник, близкий к ФСБ.

Ранее, в 2009 году, Дорофеев и Медоев также соседствовали в другом коттеджном поселке — «Дачный островок» в Истринском районе. Они, а также еще несколько высокопоставленных силовиков, получили эти участки от государства в качестве помощи ветеранам боевых действий по просьбе ФСБ. Всего поселок занимает 3 га, однако владельцами недвижимости на этой площади стали всего 18 человек.

Представитель застройщика также отметил, что договор купли-продажи был заключен в интересах частных лиц, а не компании. Зампред Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн позже пообещал разобраться в этой странной ситуации. «Но я с трудом могу поверить, что те люди, которых вы называете, генералы ФСБ, могли быть участниками какой-то аферы», — отметил он.

Ранее экс-помощник министра обороны России Игорь Медоев опроверг причастность себя и своего сына (Марата Медоева) к незаконному уголовному преследованию журналиста Ивана Голунова.

«Я попрошу его [Голунова] написать, что мы не имеем отношения к его аресту. Мой сын даже не знает, как выглядит Иван Голунов. Он был на отдыхе в Сочи и был очень удивлен, когда прочитал в интернете, что его имя связывают с арестом. Журналисты занимаются «fakenews», когда пишут, что его семья каким-то образом причастна», — заявил Медоев-старший журналистам.

Напомним, что задержание Ивана Голунова произошло 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Тогда в рюкзаке журналиста, а также в его квартире были обнаружены наркотики, которые, как выяснилось позже, не имели к нему никакого отношения.

Спустя несколько дней, 11 июня, уголовное преследование журналиста Ивана Голунова было прекращено из-за недоказанности его участия в совершении преступления.

По словам главы МВД Владимира Колокольцева, такое решение было принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.