Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17

«Мои комментарии не меняются!»: Стрелков об обвинениях в крушении МН17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны Объединенной следственной группы, расследующей крушение «Боинга» MH-17 над Донецком Стрелков отрицает причастность к крушению самолета. По его словам, ополченцы не имеют к трагедии никакого отношения. «Мои комментарии не меняются! Ополчение «Боинг» не сбивало. Больше ничего не комментирую», — сказал Стрелков в эфире НСН. Ранее Объединенная следственная группа назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению MH-17. По версии следователей, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский , Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Им будут предъявлены обвинения в убийстве.