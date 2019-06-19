Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны Объединенной следственной группы, расследующей крушение «Боинга» MH-17 над Донецком.
Стрелков отрицает причастность к крушению самолета. По его словам, ополченцы не имеют к трагедии никакого отношения.
«Мои комментарии не меняются! Ополчение «Боинг» не сбивало. Больше ничего не комментирую», — сказал Стрелков в эфире НСН.
Ранее Объединенная следственная группа назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению MH-17. По версии следователей, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Им будут предъявлены обвинения в убийстве.