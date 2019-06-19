Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мои комментарии не меняются!»: Стрелков об обвинениях в крушении МН17 

Рамблер 21 минуту назад
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны Объединенной следственной группы, расследующей крушение «Боинга» MH-17 над Донецком.
Стрелков отрицает причастность к крушению самолета. По его словам, ополченцы не имеют к трагедии никакого отношения.
«Мои комментарии не меняются! Ополчение «Боинг» не сбивало. Больше ничего не комментирую», — сказал Стрелков в эфире НСН.
Ранее Объединенная следственная группа назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению MH-17. По версии следователей, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Им будут предъявлены обвинения в убийстве.
Происшествия , Видео , Сергей Дубинский , Игорь Гиркин , Игорь Стрелков , Донецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вам будет стыдно»: Жириновский со скандалом покинул Думу211
Украинский ИЛ-76 засекли над российскими базами в Сирии39
«Трус, устраивающий истерики»: Лазарева унизили за Лободу2
Бойня в Москве: СК возбудил дело143
Зеленский может обменять Крым на Донбасс165
Видео
03:38
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17
Происшествия
01:00
Кадыров с войском проник в «Игру престолов»
Общество
03:04
Забыть о домогательствах: сёстер обвинили в убийстве
Криминал Происшествия
00:41
Украинский ИЛ-76 засекли над российскими базами в Сирии
В мире
02:13
Пока вы спали: Полиция вышла из-под контроля
Общество
03:06
Джуна предсказала трагедию с Алибасовым
Шоу-бизнес
04:48
Бойня в Москве: СК возбудил дело
Происшествия
01:25
Найден мертвым депутат Рады
Происшествия В мире
00:26
На Западе оценили перехват Су-27 американского B-52
Оружие Армия
00:17
«Все в крови»: подробности массовой драки в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение