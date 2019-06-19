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В части рассказали, где находится уралец, обвиненный Западом в уничтожении «Боинга» на Донбассе 

Ura.Ru 50 минут назад
Среди четырех россиян, которых иностранные журналисты обвинили в крушении Boeing MH17 над Донбассом, оказался уроженец города Чебаркуль Челябинской области, полковник Сергей Мучкаев. В его части рассказали «URA.RU», где сейчас может находиться уралец.
«Он в командировке. Сейчас его услышать нельзя», — рассказал «URA.RU» помощник командира курской воинской части №302406 (относится к 53-й зенитно-ракетной бригаде), которой управляет полковник Мучкаев. Имя и звание уральца, а также занимаемую им в части должность «URA.RU» тоже подтвердили. Куда именно уехал полковник, уточнить не удалось.
Ранее голландские журналисты назвали имена четырех человек, якобы причастных к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Кроме россиян в список попал украинец, на родине обвиненный в госизмене, напоминает деловая газета «Взгляд».
В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находящихся на борту. По предварительным данным, самолет рухнул после попадания в него ракеты, выпущенной комплексом «Бук».
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Комментарии33
Происшествия , Видео , Boeing , Деловая газета "Взгляд" , Чебаркуль , Челябинская Область
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