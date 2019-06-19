В части рассказали, где находится уралец, обвиненный Западом в уничтожении «Боинга» на Донбассе

«Он в командировке. Сейчас его услышать нельзя», — рассказал «URA.RU» помощник командира курской воинской части №302406 (относится к 53-й зенитно-ракетной бригаде), которой управляет полковник Мучкаев. Имя и звание уральца, а также занимаемую им в части должность «URA.RU» тоже подтвердили. Куда именно уехал полковник, уточнить не удалось.

Ранее голландские журналисты назвали имена четырех человек, якобы причастных к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Кроме россиян в список попал украинец, на родине обвиненный в госизмене, напоминает деловая газета «Взгляд».

В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находящихся на борту. По предварительным данным, самолет рухнул после попадания в него ракеты, выпущенной комплексом «Бук».