«Все в крови»: подробности массовой драки В Москве

По данным очевидцев, в утренней драке у станции метро «Электрозаводская» участвовало не менее восьми человек, один из которых погиб, сообщил «Рен-ТВ».

Трое мужчин избивали одного человека, он упал после попытки убежать. Другие участники конфликта продолжили драться, пока работники метрополитена не вызвали полицию, рассказала телеканалу одна из очевидцев драки Евгения.

«Лежали на лавках все в крови», — описала пострадавших Евгения.

Женщина отметила, что это не единичный случай драки возле станции метро и часто участниками подобных инцидентов являются пьяные посетители местного кафе.

Гибель одного человека после массовой драки подтвердила РИА «Новости» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из участников нанёс ножевые ранения другим участникам драки", — сказала она.

По словам сотрудницы СК России, следователи работают на месте преступления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.