Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Все в крови»: подробности массовой драки В Москве 

Рамблер + ещё 8 42 минуты назад
По данным очевидцев, в утренней драке у станции метро «Электрозаводская» участвовало не менее восьми человек, один из которых погиб, сообщил «Рен-ТВ».
Трое мужчин избивали одного человека, он упал после попытки убежать. Другие участники конфликта продолжили драться, пока работники метрополитена не вызвали полицию, рассказала телеканалу одна из очевидцев драки Евгения.
«Лежали на лавках все в крови», — описала пострадавших Евгения.
Женщина отметила, что это не единичный случай драки возле станции метро и часто участниками подобных инцидентов являются пьяные посетители местного кафе.
Гибель одного человека после массовой драки подтвердила РИА «Новости» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из участников нанёс ножевые ранения другим участникам драки", — сказала она.
По словам сотрудницы СК России, следователи работают на месте преступления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии56
Происшествия , Видео , Криминал , СКР , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Часть россиян осталась без пенсий183
Минобороны запуталось с уклонистом-Зеленским37
Паркинсон или тремор: что случилось с Меркель59
«Убью любого»: москвич зарубил соседку по даче30
Погибший и раненые: массовая драка в Москве268
Видео
00:17
«Все в крови»: подробности массовой драки в Москве
Происшествия Криминал
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
03:18
Яковлева озвучила последнее желание
Шоу-бизнес
01:10
Воздушный бой Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
Армия Войска
07:52
В РФ отреагировали на условие Меркель
Политика
01:00
Показан перехват бомбардировщика США российским Су‐27
Армия Войска
01:10
«Я все время был связан»: первое интервью Алибасова
Шоу-бизнес
01:11
Паркинсон или тремор: что случилось с Меркель
В мире
00:31
Пьяный поляк прокатился по городу на советском танке
В мире
01:00
Минск, потом к Зеленскому? Пугачева передумала уходить
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение