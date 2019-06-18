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Слова Киркорова о жесткой посадке опровергли 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Представитель пресс-службы аэропорта Домодедово опроверг информацию, согласно которой самолет авиакомпании S7 с российским эстрадным певцом Филиппом Киркоровым на борту оказался в нештатной ситуации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По данным пресс-секретаря аэропорта Александра Власова, информация о ЧП при приземлении рейса из Варны была недостоверной.
«Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме», — заявил Власов.
Ранее Филипп Киркоров, возвращавшийся рейсом S7 из Варны в Москву, сообщил, что при посадке воздушное судно ударилось о взлетно-посадочную полосу, после чего самолет ушел на второй круг. Отмечалось, что после посадки артист поблагодарил летчиков за профессионализм и сообщил журналистам, что полет закончился благополучно.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , АК S7 , Аэропорт Домодедово
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