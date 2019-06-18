Слова Киркорова о жесткой посадке опровергли

По данным пресс-секретаря аэропорта Александра Власова, информация о ЧП при приземлении рейса из Варны была недостоверной.

«Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме», — заявил Власов.

Ранее Филипп Киркоров, возвращавшийся рейсом S7 из Варны в Москву, сообщил, что при посадке воздушное судно ударилось о взлетно-посадочную полосу, после чего самолет ушел на второй круг. Отмечалось, что после посадки артист поблагодарил летчиков за профессионализм и сообщил журналистам, что полет закончился благополучно.