Пуля в лоб: россияне и грузины постреляли в Стамбуле

Россиянин получил серьезное ножевое ранение во время массовой драки с перестрелкой в Стамбуле . В результате ЧП погиб один человек — он получил выстрел в голову и скончался по дороге в больницу. В настоящий момент турецкая полиция разыскивает других участников потасовки. Отмечается, что ее причиной могло стать ограбление почты, которое устроили грузинские граждане. Не исключено, что конфликт также мог возникнуть из-за столкновения интересов по мелкому бизнесу.

Массовая драка с перестрелкой произошла между гражданами России Грузии во время ограбления почты. В результате инцидента россиянин получил ножевое ранение, сообщает генконсульство России.

«Согласно имеющейся информации, в офисе логистической компании, расположенной в стамбульском районе Фатих, произошла ссора, приведшая к массовой потасовке с применением холодного и огнестрельного оружия. Ножевое ранение получил гражданин России. На настоящий момент его жизнь находится вне опасности», — говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.

В генконсульстве также уточнили, что жертвой потасовки стал 56-летний гражданин Грузии, который скончался от тяжелого ранения в голову по пути в больницу.

В настоящий момент полиция разыскивает других участников драки, которые скрылись с места преступления. Правоохранители проводят следственные действия и пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что на месте ЧП были обнаружены пистолет с глушителем и ножи. Генконсульство РФ в Стамбуле также «находится в постоянном контакте с полицией по данному происшествию».

Как уточнили в министерстве иностранных дел Грузии, согласно предварительным данным, перестрелка произошла во время ограбления почты. Изначально трое вооруженных мужчин ворвались в офис почтовых отправлений и потребовали от находившихся внутри лечь на пол. Однако российский гражданин оказал им сопротивление, в результате чего был ранен ножом в живот.

Представители ведомства также не исключают, что причиной конфликта могла стать криминальная разборка на фоне разногласий по малому бизнесу. Ряд СМИ также сообщали, что вооруженной фазе конфликта предшествовала словесная перепалка.

«По всей вероятности, это, возможно, была криминальная разборка, и не исключено, что с целью грабежа. Это уточнит следствие», — рассказал изданию Sputnik-Georgia официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

На минувшей неделе, 14 июня, в СМИ также распространилась информация о массовой драке в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области.

В результате столкновения между представителями местной цыганской диаспоры с молодыми людьми погиб один человек, несколько было госпитализировано. По словам местных жителей, причиной конфликта послужил инцидент, произошедший вечером 13 июня. Тогда группа цыганских подростков у пруда домогалась к несовершеннолетним девочкам. Молодые люди, отмечают свидетели, сдирали с них одежду и якобы пытались изнасиловать.

«Ладно бы они просто заигрывали и флиртовали — мы люди взрослые. Все понимаем. Но там же все в наглую началось, чуть ли не раздели прямо на пляже. Вот мужики и не стерпели, надавали им. А они сбегали за подкреплением и начали мстить», — рассказали очевидцы «Первому пензенскому порталу».

Это уже не первый инцидент — на том же пруду цыгане ранее приставали к еще одной местной жительнице.

«Уже в пруду, они пристали к взрослой женщине: подплыли к ней и стянули нижнее белье, сказав, сначала мы тебя насиловать будем, а потом резать. Она вырвалась — и к мужу. И тут уже началось это все, весь этот кошмар», — рассказал свидетель порталу «Пенза-Взгляд».

Узнав об этом, местные молодые люди решили разобраться с обидчиками. Для этого они вооружились ножами, топорами и ружьями.

После столкновения в больницу попали сразу несколько местных жителей. «Один из потерпевших — мужчина 1985 года рождения, поступивший в лечебное учреждение города Пензы с черепно-мозговой травмой, скончался сегодня вечером», — говорится в сообщении СК.

По факту событий в Чемодановке вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Позже, по решению главы СК Александра Бастрыкина , оно было передано в Главное следственное управление.