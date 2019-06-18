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Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года. Об этом сообщает вещательная организация NOS.
Как отмечается в материале, среди подозреваемых может оказаться командир базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев (Sergej Moetskajev). Также в списке числится Сергей Дубинский (Sergej Doebinski), возглавлявший российскую разведгруппу в 2014 году. Третьим называется Олег Пулатов (Oleg Poelatov), которого считают заместителем Дубинского.
На 19 июня запланирована пресс-конференция Совместной следственной группы (JIT), ведущей расследование по делу о крушении. Отмечается, что на нем имена причастных могут быть названы официально.
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