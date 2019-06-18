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Хоккеист Максим Соколов поручился за сына, подозреваемого в убийстве 

Ридус 55 минут назад
Фото: ТАСС
Младший сын известного петербургского хоккеиста Максима Соколова, 15-летний Арсений, подозреваемый в убийстве матери, освобожден из следственного изолятора под поручительство отца.
По данным РЕН ТВ, с учетом возраста и характеристики Арсения Соколова следователи местного управления СК России приняли решение выпустить его под обязательство о явке. Мера пресечения подростку будет определена окончательно, когда следствие получит данные экспертиз и детектора лжи.
Уже сейчас известно, что следов крови матери на одежде ее младшего сына не нашли. Тем не менее, он все еще числится основным подозреваемым.
По версии Арсения Соколова, накануне 18-летний старший брат Максим вошел в его комнату с ножом, сказав «Сейчас я тебя убью», и попытался сперва задушить, а потом зарезать его. Убежав к соседям и вернувшись с подмогой, Арсений обнаружил, что мать убита, и в ярости сам бросился на Максима с ножом, несколько раз его ранив. Также младший из братьев Соколовых утверждает, что старший говорил ему о своих планах совершить ритуальное убийство.
Но вопросы вызывает поведение и самого Арсения. Есть версия, что во время убийства подросток находился под действием психотропных веществ. Ресурс «112» утверждает со слов знакомых семьи хоккеиста, что Арсения «могло переклинить», ведь он регулярно ссорился со своей матерью, а Максима-младшего всегда ставили ему в пример. Похожую характеристику младшему брату дает и Светлана Титова, заместитель директора частной школы, где учились братья Соколовы.
«Он пришел в школу с проблемами, он тоже очень умненький, но учиться не хотел. Психологически был странный, все вызовы Ирины в школу были не по поводу Максима, а из-за Арсения», — рассказала Титова.
Ирина Соколова, мать обоих братьев, была найдена мертвой с ножевыми ранениями в поселке Новая Романовка под Санкт-Петербургом 13 июня. Ее старший сын Максим, также раненый, находится в больнице в тяжелом состоянии и не может дать показания.
Максим Соколов-старший, муж Ирины и отец Максима и Арсения — бывший вратарь сборной России по хоккею, призер чемпионатов мира, участник зимней Олимпиады 2006 года в Турине. Сейчас он работает тренером спортивного клуба «СКА-46», за который выступает его старший сын в качестве вратаря.
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Комментарии
Происшествия , Арсений Соколов , Максим Соколов , Ирина Соколова , СКР , ФСИН
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