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В Голливуде украли статую Мэрилин Монро 

РИА Новости + ещё 1 48 минут назад
Фото: Милтон Х. Грин, Мультимедийный комплекс актуальных искусств
Полиция Лос-Анджелеса ищет преступников, которые украли статую Мэрилин Монро с крыши стальной беседки "Четыре леди Голливуда", которая украшала Аллею славы с середины 90-х годов, сообщает NBC.
Небольшая статуя бронзового цвета изображала актрису в культовой позе, когда ветер раздувает ее юбку в фильме "Зуд седьмого года" (1955 год).
Детективы полиции Лос-Анджелеса, судебно-медицинский эксперт и пожарная служба прибыли на место происшествия в Голливуде, чтобы помочь полиции выяснить, кто украл статую.
Специалистам пришлось подниматься на вершину инсталляции, чтобы судмедэксперт смог осмотреть место преступления.
"У нас есть свидетель, который видел, как кто-то взобрался на объект и повалил статую", — сказал член городского совета Лос-Анджелеса Митч О'Фаррелл.
Детектив Голливудского отделения полиции Лос-Анджелеса Дуглас Олдфилд заявил, что криминалисты уже нашли некоторые доказательства по делу: "Эксперты обнаружили несколько отпечатков пальцев. Также мы заметили, что подозреваемый использовал регулируемую опору".
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Происшествия , В мире , США , Мэрилин Монро , телеканал NBC , Голливуд , Лос-Анджелес
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