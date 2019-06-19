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Названы сроки суда по делу об упавшем на Донбассе «Боинге» 

Lenta.ru + ещё 8 49 минут назад
Фото: Maxim Zmeyev / Reuters
Суд по крушению «Боинга» над Донбассом состоится в марте 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Совместную следственную группу (JIT).
Накануне, 18 июня журналисты назвали имена подозреваемых по делу. Среди них командир 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев, глава российской разведгруппы Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Иван Безъязыков.
В январе 2019 года Россия обвинила Нидерланды в желании скрыть данные по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга».
В мае 2018-го JIT пришла к заключению, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако, кто конкретно несет за это ответственность, установлено не было. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. В Малайзии заявляли, что российскую сторону нельзя считать виновной в авиакатастрофе.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
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Происшествия , В мире , Сергей Дубинский , Reuters
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