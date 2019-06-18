Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне и грузины устроили перестрелку в Турции 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
В Стамбуле в результате массовой драки со стрельбой погибли трое человек, сообщает «Коммерсант». По данным издания, в конфликте участвовали представители Северного Кавказа и граждане Грузии.
«Коммерсант» отмечает, что инцидент произошёл 17 июня у офиса транспортной компании. Конфликт возник из-за «столкновения интересов по мелкому бизнесу». На месте происшествия полицейские обнаружили несколько ножей и пистолет с глушителем.
В результате массовой драки и последующей за ней перестрелки погиб уроженец Грузии Тенгиз Пхакадзе 56-ти лет, а также россиянин, имя которого устанавливается. По информации автора статьи, грузин погиб от смертельной травмы головы. Ещё трое участников конфликта госпитализированы.
«Коммерсант» выяснил, что россияне являются представителями одной из северокавказских республик. Несколько участников драки были задержаны, двоих грузин в настоящее время разыскивают полицейские.
Происшествие получило официальное подтверждение от представителей Министерства иностранных дел Грузии. Дипломаты отметили, что на текущий момент сотрудники грузинского консульства в Стамбуле тесно сотрудничают с турецкими правоохранителями.
Комментарии10
Происшествия , Видео , Грузия , Стамбул , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским197
Меркель назвала условие снятия санкций с России382
В Кремле ответили Зеленскому243
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе204
Скабеева оценила идею кормить россиян просрочкой67
Видео
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
00:38
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире Европа
00:14
«Жириновского» похитили в Красноярске
Происшествия
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
00:53
Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту
Происшествия
04:59
Госдума поддержала закон Путина о ДРСМД
Политика
00:49
Чичерина пожаловалась на травлю
Шоу-бизнес
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение