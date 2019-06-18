Россияне и грузины устроили перестрелку в Турции

Стамбуле в результате массовой драки со стрельбой погибли трое человек, сообщает «Коммерсант». По данным издания, в конфликте участвовали представители Северного Кавказа и граждане Грузии

«Коммерсант» отмечает, что инцидент произошёл 17 июня у офиса транспортной компании. Конфликт возник из-за «столкновения интересов по мелкому бизнесу». На месте происшествия полицейские обнаружили несколько ножей и пистолет с глушителем.

В результате массовой драки и последующей за ней перестрелки погиб уроженец Грузии Тенгиз Пхакадзе 56-ти лет, а также россиянин, имя которого устанавливается. По информации автора статьи, грузин погиб от смертельной травмы головы. Ещё трое участников конфликта госпитализированы.

«Коммерсант» выяснил, что россияне являются представителями одной из северокавказских республик. Несколько участников драки были задержаны, двоих грузин в настоящее время разыскивают полицейские.

Происшествие получило официальное подтверждение от представителей Министерства иностранных дел Грузии. Дипломаты отметили, что на текущий момент сотрудники грузинского консульства в Стамбуле тесно сотрудничают с турецкими правоохранителями.