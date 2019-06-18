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Стала известна судьба пропавшего во время трюка фокусника 

Рамблер 39 минут назад
Фото: depositphotos.com
Индийский иллюзионист Чанчал Лахири был найден мертвым после неудачной попытки выполнить трюк знаменитого фокусника Гарри Гудини, сообщает издание Times of India Индиец так и не смог выбраться из стеклянного куба, опущенного под воду.
Сложность трюка заключается в том, что руки иллюзиониста сковывают. 16 июня стеклянный куб со связанным Лахири внутри был опущен в воду одного из рукавов реки Ганг. Больше живым фокусника никто не видел. Пропавшего без вести трюкача начала искать полиция. К поисковой операции подключили аквалангистов. Уже ближе к вечеру 17 июня тело Лахири было обнаружено: его опознал брат фокусника.
Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что причиной неудавшегося фокуса стала слишком тесная одежда иллюзиониста, которая стесняла его движения и не позволила выбраться на поверхность в условиях быстрого течения. При этом коллеги погибшего отмечают, что для выполнения сложного трюка Лахири не доставало опыта. Расследование дела продолжается.
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