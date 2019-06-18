Стала известна судьба пропавшего во время трюка фокусника 

Индийский иллюзионист Чанчал Лахири был найден мертвым после неудачной попытки выполнить трюк знаменитого фокусника Гарри Гудини, сообщает издание Times of India Индиец так и не смог выбраться из стеклянного куба, опущенного под воду.
Сложность трюка заключается в том, что руки иллюзиониста сковывают. 16 июня стеклянный куб со связанным Лахири внутри был опущен в воду одного из рукавов реки Ганг. Больше живым фокусника никто не видел. Пропавшего без вести трюкача начала искать полиция. К поисковой операции подключили аквалангистов. Уже ближе к вечеру 17 июня тело Лахири было обнаружено: его опознал брат фокусника.
Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что причиной неудавшегося фокуса стала слишком тесная одежда иллюзиониста, которая стесняла его движения и не позволила выбраться на поверхность в условиях быстрого течения. При этом коллеги погибшего отмечают, что для выполнения сложного трюка Лахири не доставало опыта. Расследование дела продолжается.