В СК возбудили дело по факту гибели мужчины у метро в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России («убийство»)», — сказала она.

По её словам, потасовка возле метро произошла между компанией знакомых мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что один человек скончался после массовой драки у станции метро «Электрозаводская» на востоке Москвы.

Очевидцы в беседе с телеканалом «360» прокомментировали произошедшее.