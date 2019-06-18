Директора Фонда кино избили в Москве

Инцидент имел место вчера вечером у дома Тельнова — один неизвестный приблизился к нему, ударил несколько раз и убежал, а еще один снимал все это на камеру. После нападения Тельнов был вынужден обратиться за медицинской помощью. После ее оказания он был отпущен домой.

В беседе с ТАСС Тельнов высказал мнение, что нападавшие не стремились ограбить его, а также рассказал о намерении написать заявление в полицию в связи с произошедшим.

Сегодня утром в пресс-службе столичного управления МВД агентству сообщили о возбуждении уголовного дела по факту инцидента с Тельновым. Дело возбуждено по статье «Побои». Минимальное предусмотренное ею наказание — обязательные работы на срок до 360 часов, максимальное — лишение свободы на два года.