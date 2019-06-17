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Генконсульство РФ сообщило подробности об убийстве россиянки в Испании 

360tv.ru 18 минут назад
Фото: 360tv.ru
Генконсульство РФ сообщило «360», что правоохранительные органы Барселоны пообещали информировать дипломатов о ходе расследования смерти несовершеннолетней россиянки в испанском Матаро.
В Испании найдено тело 13-летней россиянки
Ранее стало известно, что вечером 16 июня в одном из жилых зданий города Матаро было найдено тело ребенка со следами насильственной смерти. Девочка жила с матерью и 15-летним братом, которого сейчас ищет полиция. Мать несовершеннолетней несколько дней назад уехала по делам за границу.
«В настоящее время полиция ведет следствие. Все материалы дела переданы в суд № 3 города Матаро. Мать погибшей проинформирована о случившемся испанскими компетентными органами. Генеральное консульство России в Барселоне находится в тесном контакте с полицией и местными властями, и держит вопрос на контроле. По заверениям местных властей, вся информация о случившемся будет незамедлительно и в кратчайшие сроки передаваться в дипмиссию», — сообщили «360» в посольстве.
По данным местных СМИ, девочка была найдена на полу своей комнаты в доме на улице Бурриак. Соседи рассказали, что ее мать представилась психологом и часто уезжала, оставив детей вдвоем. Семья жила в этой квартире около года.
Очевидцы утверждают, что в пятницу вечером перед отъездом мать поссорилась с сыном.
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Происшествия , Испания
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